Порошенко подталкивают к разрыву дипотношений с Россией

28.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Украине необходимо разорвать дипломатические отношения с Россией и ввести визовый режим.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны народный депутат Украины «(Блок Петра Порошенко») Иван Винник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я еще в начале 2018 года предлагал свою правку в закон о деоккупации Донбасса которой правительство обязывалось разорвать дипломатические отношения с Россией. Тогда мен пояснили, что Верховная рада как законодательный орган не может вмешиваться в деятельность исполнительной власти, и что правительство Гройсмана само должно решать как ему реализовывать деоккупапционные меры предусмотренные законом о деоккупапции.

Мы предлагали срочно ввести визовый режим с Россией. Были зарегистрированы (но не проголосованы) соответствующие постановления. Нам тоже пояснили, что вопрос визового режима – это вопрос правительства.

Именно отсутствие визового режима наносит самый большой вред. Украине надо знать кто и с какой целью хочет посетить Украину. и про это надо узнать не на пункте пропуска а в консульстве куда гражданин РФ должен обратиться и обосновать необходимость своей поездки. Можно привлечь спецслужбы и проверить какая настоящая цель поездки. И если плановая цель поездки будет существенно отличаться от декларируемой и угрожать нашей нацбезопасности, мы откажем такому гражданину в получении визы», – сказал он.