Порошенко поймали на выемке 340 килограмм стодолларовых купюр

05.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

За три дня до второго тура президентских выборов, с 17 по 21 мая экс-глава государства Петр Порошенко снял со счета в своем банке три раза по одному миллиону долларов, а за месяц снял 34 миллиона долларов наличными, то есть около 340 килограмм стодолларовых купюр, передвет корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил бывший замглавы Администрации президента времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов в своем Telegram-канале.

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“Друзья, в деле отмывания Порошенко преступных доходов появились новые интересные факты. Мы обратили внимание на информацию НБУ, что в период мая-июня 2019 года средства физических лиц в принадлежащем Порошенко Международном инвестиционном банке резко уменьшились на 799,9 млн гривен. Более глубокое изучение вопроса и контакт с банковскими чиновниками привел нас с очень интересным результатам. Оказывается, за три дня до второго тура президентских выборов, с 17-го по 21-е мая Порошенко снял со счета в этом банке три раза по одному миллиону долларов США. Прямо физически и именно наличными”, – написал он.

По данным Портнова, то же самое Порошенко сделал и 22,23,24,27,28,30,31 мая, 03,04,05,07,10,11,12,13,14 и 18 июня, снимая ровные суммы от одного до двух миллионов долларов США в каждый сеанс. “В общей сложности фигурант за месяц снял 34 млн долларов США наличными, то есть около 340 килограмм стодолларовых купюр”, – подчеркнул юрист.

“Мы зарегистрировали вчера в ГБР ходатайство с конкретными фактами и датами и планируем доказать, что эти деньги были украдены у государства и отмыты в офшорах. Теперь следствие должно будет также изучить, куда эти деньги ушли – просто спрятал в другое место, спасая их от предстоящего ареста или на подкуп избирателей, финансирование митингов и содержание подконтрольных СМИ и порохоботов”, – отметил Портнов.

Юрист обратился к журналистам с предложением задать Порошенко прямой вопрос, снимал ли он эти суммы в указанные даты и с какой целью. “В зависимости от его ответа мы совершим следующий ход. Не переключайтесь, – заявил экс-замглавы АП.

Также Портнов предлагает расширить закон о люстрации, распространив его на всех чиновников, которые занимали должности во времена режима бывшего президента Петра Порошенко (с 22 февраля 2014 года по 20 мая 2019 года).

После возвращения в Украину Портнов начал подавать заявления в Государственное бюро расследований о преступлениях Порошенко и его окружения. Экс-замглавы АП заявил, что его юристы задокументировали более 10 заявлений о преступлениях. В частности, речь идет о панамских офшорах, хищениях в армии, покупке телеканала “Прямой”, а также оборонном заказе “Кузни на Рыбальском”, акционером которой был Порошенко.