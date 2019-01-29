Порошенко показал свое оружие в предвыборной гонке

29.01.2019

Президент Украины Пётр Порошенко будет использовать весь административный ресурс, чтобы победить на предстоящих президентских выборах на Украине.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила депутат Верховной рады прошлых созывов Елена Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Понятно, на что рассчитывает господин Порошенко, выдвигаясь на второй срок, потому что ему светит первый в тюрьме, если он не будет выдвигаться. Первый момент – у нас почему-то реестр избирателей «разбух» на миллион человек, и откуда они взялись – непонятно. Люди из страны уезжают, деторождаемость упала, смертность возросла, а у нас на миллион больше избирателей именно под эти выборы”, – сказала политик.

Она также обратила внимание, что на съезде партии Порошенко присутствовали в рабочее время премьер-министр, губернаторы, прокуроры, мэры.

“Это всё те люди, которые своим личным присутствием показали, что они на полную катушку будут использовать административный ресурс. Эти люди не стесняются использовать все свои возможности, ведь они не собрались после шести или в субботу и тем самым показали, что свои возможности они будут использовать на полную катушку», – отметила Бондаренко.

Также она добавила, что даже если у Порошенко будет третий, четвертый или второй результат, он точно проиграет выборы, потому что по мнению Запада, элитариев и народа Украины – это «хромая утка».