Порошенко похоронил украинский парламент

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Несмотря на войну против России и тяжелейшее положение в экономике, украинский парламент собирается для работы всего лишь раз в месяц.

Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявила депутат от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы только вернулись от наших военных, и кроме вопроса безопасности и страшного дефицита дронов, снарядов, по сути снарядного голода, наши доблестные военные спрашивают: «А что происходит с парламентом, как так можно, что вы собираетесь один раз в месяц и не принимаете никаких решений?» Я хочу апеллировать сегодня ко всем вам, уважаемые «слуги». Вы знаете, пять лет назад я очень хорошо помню этот сессионный зал, как вас здесь было много, и вы говорили, что вы сломали систему для того, чтобы сделать ее лучше. Извините, сегодня вы уже не новые лица, прошло пять лет, за это время студенты заканчивают ВУЗы, дети заканчивают начальную школу, и вы уже должны быть опытными политиками и депутатами. А что мы видим? Эта система сегодня, которую создали вы, это система безответственности. Это система, которая не может существовать, если мы хотим сохранить украинское государство и парламентаризм. Мы требуем вернуть нормальную работу парламенту. Парламент не может собираться раз в месяц. Парламент не может работать, как Ла Скала, который принимает высоких гостей, мы аплодируем, благодарим и расходимся. Извините, это позор! Мы требуем вернуть журналистов сюда, чтобы они видели, что здесь происходит. Мы требуем формировать такую повестку дня, которая должна соответствовать парламенту воюющей страны», – сказала Геращенко.

В свою очередь, руководитель её группы и бывший президент Пётр Порошенко заявил о недееспособности Рады.

«Наше сегодняшнее заседание является символом кризиса, до которого довело монобольшинство. Парламент является недееспособным. И вместо того, чтобы мы рассматривали вопросы обеспечения вооруженных сил, вопросы фортификационных сооружений, вопросы московской церкви, вопросы позиции… защиты бизнеса и европейской интеграции, мы занимаемся тем, что хороним парламент. И это из-за того, что не умеет организовать руководство парламента и лично председатель парламентскую работу», – возмутился Порошенко.