Порошенко похвалил боевика “АТО” за беспощадность к врагу и поздравил с юбилеем

14.01.2019, Киев, Семен Дорошенко

Петр Порошенко поздравил с 25-летием молодого “героя Украины”, лейтенанта Вооруженных сил Украины Василия Тарасюка, который отличился во время ожесточенных боев в Авдеевской промзоне, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Свои поздравления Порошенко обнародовал в Facebook.

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“В своем 22-летнем возрасте Василий стал командиром взвода 2-й роты 1-го батальона 72-й отдельной механизированной бригады. Он руководил сложными военными операциями, длительное время держал оборону в Авдеевской промзоне, где со своими собратьями захватил опорный пункт противника и поднял над ним украинский флаг. А его история невероятной отваги поразила всю Украину, когда наш Герой во время ожесточенных боев в промзоне Авдеевки в одиночку уничтожил вражеский танк Т-72. Именно за беспощадность к врагу Василий получил позывной “Тайфун””, – написал Порошенко.