Порошенко похвалился, что устроил из Генштаба ВСУ проходной двор для агентов НАТО

23.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

В 2014 году Генеральный штаб Вооруженных сил Украины был “нашпигован агентами ФСБ”, а чиновникам НАТО был запрещен вход в Минобороны. Сегодня все обстоит наоборот- натовцы чувствуют себя в украинских структурах, как дома, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко во время выступления перед студентами в Киеве, сообщает пресс-служба Порошенко.

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“Во-первых, глубоко реформировался сектор безопасности государства. Могу вам раскрыть тайну: когда я был избран Президентом, законом офицеру или чиновнику НАТО был запрещен вход в Министерство обороны или Генеральный штаб. На 4-й день я пригласил делегацию, направил ее в Генеральный штаб, а Генштаб говорит: господин Президент, мы не можем их пустить, законом запрещено “, – похвалился Порошенко.

По его словам, одной из первых законодательных инициатив была отмена абсолютно советских запретов и политика открытых дверей в отношении натовских агентов.

“Это при том, когда Генштаб, и Минобороны, и спецслужба была нашпигованы КГБ-шным агентами ФСБ”, – уверяет Порошенко.

Он отметил, что с тех пор в военных структурах было проведено “очень мощную операцию очистки – фронтом”.

“Приятно, что сегодня абсолютное большинство военнослужащих и Минобороны и Генштаба – боевые офицеры, прошедшие испытания”, – уверяет он.