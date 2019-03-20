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20.03.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Tехнологии, Война, Вооруженные силы, Политика, Пропаганда, Украина
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Порошенко похвалился крылатыми ракетами

Петр Порошенко объявил, что в ближайшее время в Украине будут завершены испытания крылатых ракет, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

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«В ближайшее время предусмотрено проведение завершающих испытаний, в том числе и крылатых ракет, а также высокоточных систем залпового огня повышенной дальности», — сказал он, выступая в среду на полигоне в Хмельницкой области, где наблюдал за полетами беспилотников «Bayraktar TB2», поставленных Вооруженным силам Украины Турцией.

По словам Порошенко, сейчас приоритетом является завершение разработок нового и модернизированного вооружения и его серийное производство. «В частности, ракетных комплексов «Ольха-М», «Нептун», 155-миллиметровых артиллерийских систем «Богдана», реактивных систем залпового огня «Верба-1», беспилотного разведывательно- ударного комплекса «Сокол», — перечислил он.

Порошенко считает, что “нарушение Россией Договора о ракетах средней и меньшей дальности” снимает с Украины ряд ограничений.

«Теперь мы сможем выпускать такие ракеты, которые резко повысят ту цену, которую заплатит агрессор за свои авантюры в случае дальнейшей эскалации агрессии. Теперь территория агрессора тоже станет уязвимой», — подчеркнул Порошенко.

Порошенко также отметил “системное реформирование ВСУ, сектора обороны и безопасности”, что, по его мнению, способствует постепенному приближению к стандартам армий стран-членов НАТО.

«Сегодня в Украине есть армия, которая способна защитить наше государство, которая является гарантом и основой суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства», — подчеркнул глава государства.

За последнее время армии, продолжил Порошенко, передано свыше 23 тыс. образцов вооружений. «И сегодня передаем для нужд ВСУ очередную партию из более чем 400 единиц вооружения и техники. И эти шаги буду продолжены», — добавил он.

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