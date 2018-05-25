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25.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Общество, Политика, Украина, Финансы, Экономика

Порошенко похвалился “рекордными” золотовалютными резервами


Золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) превышают 18 млрд долларов, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе заседания Национального инвестиционного совета, сообщает пресс-служьа президента.

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«Золотовалютные резервы НБУ превышают 18 миллиардов долларов, тогда как на определенный момент в пятнадцатом году они усохли почти до пяти с половиной. Итак, за это время они выросли почти в три с половиной раза», — заявил он.

По словам Порошенко, сейчас в Украине действуют 82 «устойчивых и платежеспособных банка», 39 из них — это банки с иностранным капиталом, а 20 — со 100% иностранным капиталом.

Ранее Порошенко заявлял, что экономика Украины демонстрирует рост 9 кварталов подряд.

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