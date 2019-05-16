Порошенко похвастался гигантскими успехами в украинизации

16.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

За последние 5 лет на Украине успешно проводилась политика украинизации, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«За 5 лет моего президентства мы проводили очень выверенную, очень сдержанную политику возрождения украинского языка, политику укрепления его позиций во всех сферах публичной жизни», — сказал Порошенко на церемонии награждения победителей и призеров Международного конкурса по украинскому языку им. Петра Яцика, сообщает пресс-служба Порошенко.

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Он отметил, что за эти годы благодаря проводимой им политике украинский язык стал доминировать на украинском телевидении, радио, в книгоиздательстве.

Порошенко заявил, что «никак нельзя уменьшать консолидирующую роль украинского языка в строительстве политической украинской нации».

Порошенко похвастался, что «объемы ведения передач на украинском языке в эфире общенациональных вещателей составляет сегодня более 89% (при квоте 60%)».

По его словам, процент украиноязычных песен в эфире превышает 57% при квоте 35%, в то время как в 2013 году этот показатель составлял 5%.

Порошенко уверяет, что подписанный им закон «О функционировании украинского языка как государственного» якобы оставляет чрезвычайно широкое пространство для других языков, для удовлетворения языковых нужд и прав граждан Украины, которые говорят на русском и других языках.

«Закон не вмешивается в право частного общения, и я очень рассчитываю на то, что активисты продолжат разъяснительную работу… украинский язык требует защиты, украинский язык требует промоции, и наш с вами конкурс сегодня — один из важных этапов этой работы», — уверяет Порошенко.

Отметим, что вопреки заявления Порошенко, принятый закон ущемляет языковые права нацменьшинств, о чем уже успели заявить в ЕС и в ряде соседних стран, таких как Венгрия.