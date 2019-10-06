Порошенко похвастался своей сектой на Майдане

06.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

В ходе митинга-вече украинских националистов «Остановим капитуляцию», выражающих протест против подписания «формулы Штайнмайера», Майдан посетил экс-президент Петр Порошенко, которого обступили поклонники, скандировавшие «Спасибо!».

Соответствующую видеозапись Порошенко опубликовал на своем YouTube-канале, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Интересно, что главный «борец с агрессором» опубликовал аннотацию к видеоролику на двух языка: на украинском и «вражеском» русском.

После встречи с поклонниками последовало коллективное исполнение украинского гимна и селфи со всеми желающими.

Проводили Порошенко также под аплодисменты и хоровое «дякуемо» (благодарим – прим. ред.).