06.10.2019, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Украина
Просмотров:

Порошенко похвастался своей сектой на Майдане

В ходе митинга-вече украинских националистов «Остановим капитуляцию», выражающих протест против подписания «формулы Штайнмайера», Майдан посетил экс-президент Петр Порошенко, которого обступили поклонники, скандировавшие «Спасибо!».

Соответствующую видеозапись Порошенко опубликовал на своем YouTube-канале, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Интересно, что главный «борец с агрессором» опубликовал аннотацию к видеоролику на двух языка: на украинском и «вражеском» русском.

После встречи с поклонниками последовало коллективное исполнение украинского гимна и селфи со всеми желающими.

Проводили Порошенко также под аплодисменты и хоровое «дякуемо» (благодарим – прим. ред.).

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть