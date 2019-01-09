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09.01.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Война, Вооруженные силы, Выборы, Политика, Украина
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Порошенко покупает лояльность силовиков раздачей генеральских должностей

Петр Порошенко начал раздачу генеральских должностей, надеясь заручиться поддержкой верхушки армии и других силовых органов с прицелом на грядущие президентские выборы.

Об этом на брифинге заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Накануне Порошенко своим указом внес изменения в перечень должностей военнослужащих и работников правоохранительных органов, подлежащих замещению лицами высшего офицерского состава, что приводит к увеличению количества генералов.

«Данный указ не имеет ничего общего с укреплением и увеличением боеспособности украинской армии. В рамках предвыборной кампании президент Украины Порошенко раздает звания налево и направо, лишь бы расположить к себе военачальников, тем самым увеличить административный ресурс и гарантировать себе голоса избирателей в лице украинских военнослужащих», – отметил Андрей Марочко.

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