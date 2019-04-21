Порошенко положился на молитву у раскольников

21.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Петр Порошенко перед голосованием на избирательном участке посетил в Киеве Михайловский Златоверхий собор — главный храм созданной при его активном участии и подчиняющейся Константинополю Православной церкви Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Порошенко.



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Порошенко пришел в сопровождении жены и сына. От остальных прихожан их отделяло плотное кольцо охраны. Службу ведет глава ПЦУ митрополит Епифаний.

Напомним, во время предвыборных дебатов 19 апреля Владимир Зеленский напомнил Порошенко, что предоставление томоса украинской церкви – это победа не его, а главы неканонического “Киевского патриархата Филаретв, который “боролся за украинскую Церковь еще тогда, когда вы, Петр Алексеевич, были еще прихожанином Московского патриархата”.

Отметим, что ПЦУ до сих пор не признана ни одной поместной православной Церковтю в мире, кроме Константинополя. Более того, недавно Синод Польской Церкви назвал руководство ПЦУ “раскольниками”.