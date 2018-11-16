Порошенко получил личное послание из Японии

16.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ направил президенту Украины Петру Порошенко личное послание, в котором выразил готовность к дальнейшему взаимодействию в решение региональных и международных вопросов, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

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“Президент Украины Петр Порошенко получил личное послание от премьер-министра Японии Синдзо Абэ, в котором высоко оценены усилия Украины в борьбе с внутренними и внешними вызовами и угрозами”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, японский лидер “выразил готовность к дальнейшему взаимодействию в решении важных вопросов региональной и международной повестки дня”.

“Имея близкие отношения с Украиной, Япония также активно поддерживает ее усилия на пути реформ”, – говорится в письме.

Премьер-министр Японии также “подтвердил неизменную поддержку Японии суверенитета и территориальной целостности Украины”.