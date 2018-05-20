20.05.2018, Киев, Дмитрий Скворцов

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Порошенко получил отлуп от Греческой Церкви

Константинопольский Патриарх Варфоломей твердо намерен «пройти весь путь в вопросе предоставления автокефалии Украинской Церкви», – сообщает греческое информагентство Romfea.gr.

Константинополь начал объявленные ранее консультации с поместными Церквями по вопросу «украинской автокефалии».

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На прошлой неделе в Афинах предстоятель Элладской Православной Церкви принял делегацию Константинопольской Патриархии (действующей в Турции – в стамбульском микрорайоне Фанар). По данным агентства, представители Фанара поставили архиепископа Афинского и всея Греции Иеронима и членов синода Элладской Церкви в известность о том, что Патриарх Варфоломей «намерен продвигать вопрос о предоставлении автокефалии Православной Церкви на Украине»: «в любом случае, процесс будет продолжаться», и «когда новый митрополит Киевский будет избран, от Элладской Церкви потребуется признать его».

Архиепископ Иероним ответил на это, что поскольку «проблема очень значительна, то решение о позиции Элладской Церкви по ней должно было бы быть принято на Архиерейском Соборе Элладской Церкви в будущем октябре».

(Напомним, Порошенко пообещал своей нации автокефалию уже этим летом).

Фанариоты пользуются тем, что общепринятый порядок предоставления автокефалии в православном мире не принят.

Действия Варфоломея его представители пояснили тем, что Московский Патриархат отказался подписать документ о процедуре предоставления автокефалии, подготовленный к т.н. «Всеправославному собору», состоявшемуся в 2016 году без участия Московского Патриархата (самого крупного в мире) и ряда других поместных Церквей.

Также, по данным информагентства, в ходе «консультаций» фанарские гости поставили под сомнение легитимность передачи в 1688 году Киевской митрополии Московскому Патриархату, хотя более 300 лет это сомнений у Константинопольского Патриархата не вызывало.

Таким образом, они обосновывают свои претензии на статус «Церкви-Матери» по отношению к «украинскому Православию».