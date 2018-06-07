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07.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, НАТО, Общество, Политика, Украина

Порошенко получил приглашение на саммит НАТО в Брюсселе


Президент Украины Петр Порошенко будет приглашен принять участие в саммите НАТО в Брюсселе 11-12 июля. Но формат пока не определен, передает корреспондент “ПОлитНавигатора”.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг в Брюсселе, сообщает пресс-соужба Альянса.

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«Президент Порошенко приглашен на саммит НАТО. Мы еще пока не решили в каком формате. Но президент Порошенко приглашен», — сказал глава Альянса.

Он также заявил, что НАТО продолжит политику санкций против РФ.

«Весь Североатлантический альянс поддерживает то, что мы называем двойным подходом. А именно: сдерживание и оборону, но одновременно и диалог. Поскольку Россия — наш сосед, она никуда не денется, поэтому мы стремимся улучшить наши отношения с Россией», — сказал Столтенбег на пресс-конференции в Брюсселе, где проходит совещание министров обороны стран-членов НАТО.

«В то же самое время я считаю, что санкции — это важный механизм, потому что они посылают четкий сигнал России. Когда она нарушает международные правила, когда она нарушает суверенитет и территориальную целостность соседнего государства, как это было сделано на Украине, то у таких действий бывают последствия. Именно по этой причине международное сообщество реагирует санкциями. Я поддерживаю такой подход», — подчеркнул генеральный секретарь Североатлантического альянса.

Он при этом отметил, что решения по санкциям принимались не НАТО. «Но члены НАТО приветствуют эти санкции, поддерживают эти санкции, потому что за свои действия надо платить. Есть последствия, когда нарушаются международные правила», — высказал натовскую позицию по санкциям Столтенберг.

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