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15.03.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Выборы, Политика, Украина
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Порошенко получил звание лучшего актера Украины

Президент Украины Петр Порошенко и его окружение – это большие артисты и комики, чем рвущийся во власть юморист Владимир Зеленский.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил беглый экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Саакашвили, появившийся в студии в виде голограммы, назвал главным клоуном страны генпрокурора Юрия Луценко, а самого Порошенко удостоил звания лучшего актера.

«Вот, сейчас говорят – Зеленский актер, как можно клоуна, актера пускать во власть. Я не знаю, например, большего клоуна, чем Юра Луценко, потому что письмо, которое он послал в голландскую прокуратуру по поему поводу, только клоун может написать. Я не знаю большего актера, чем Порошенко. Порошенко, который умеет плакать. Драматический актер. Какой, к черту Зеленский по сравнению с ним?

Зеленский – это просто жалкий актеришка начального кружка Котовского района, а Порошенко умеет плакать, умеет пламенно говорить о реформах. Я такие его речи слушал в Одессе в 2015 году, в 2014-м в Киеве, что я сам верил, я так не могу говорю. Он мог говорить, заплакать, все что угодно сделать и через пять лет опять говорит и опять плачет. А воз и ныне там», – заявил Саакашвили.

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