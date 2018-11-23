Порошенко помахал европейской “морковкой” перед носом киевских студентов

23.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Членство в Европейском Союзе в Украине займет годы, а не десятилетия, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко во время выступления перед студентами в Киеве, сообщает пресс-служба Порошенко.

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“Я точно уверен, что дата зависит в том числе от вас… Когда мы все вместе объединимся, и будем упорно работать для того, чтобы изменить страну, у них не останется другого выхода, потому что не может быть полноценной Европы и полноценного ЕС без Украины. Так же, как и не может быть Российской империи без Украины”, – заявил Порошенко, отвечая на вопрос о сроках относительно членства Украины в ЕС.

В первом случае Украина является суверенным независимым государством с европейскими ценностями, “во втором Украине была уготована роль колонии при имперской столице”, – добавил он.

“Я твердо убежден, что, объединив усилия, скажу так – это не вопрос десятилетий, а вопрос годов относительно нашего членства”, – заявил он.