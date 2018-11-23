23.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
ЕС, Мнение, Политика, Пропаганда, Украина
Просмотров:

Порошенко помахал европейской “морковкой” перед носом киевских студентов

Членство в Европейском Союзе в Украине займет годы, а не десятилетия, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко во время выступления перед студентами в Киеве, сообщает пресс-служба Порошенко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Я точно уверен, что дата зависит в том числе от вас… Когда мы все вместе объединимся, и будем упорно работать для того, чтобы изменить страну, у них не останется другого выхода, потому что не может быть полноценной Европы и полноценного ЕС без Украины. Так же, как и не может быть Российской империи без Украины”, – заявил Порошенко, отвечая на вопрос о сроках относительно членства Украины в ЕС.

В первом случае Украина является суверенным независимым государством с европейскими ценностями, “во втором Украине была уготована роль колонии при имперской столице”, – добавил он.

“Я твердо убежден, что, объединив усилия, скажу так – это не вопрос десятилетий, а вопрос годов относительно нашего членства”, – заявил он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть