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09.02.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Пропаганда, Украина
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Порошенко понёс ахинею о «слугах Кремля»

В ходе «Всеукраинского общественного форума» в Киеве президент Украины Петр Порошенко пожаловался на «пятую колонну», которая не хочет «возвращения страны в европейскую семью», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кнопку «против» изменения Конституции нажимала откровенная «пятая колонна» и «слуги Кремля». Ведь идея закрепить в Конституции стратегический курс на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО возникла не на пустом месте. Это логичный промежуточный итог нашей стратегии на укрепление независимости нашего государства и ознаменование возвращения Украины в «семью европейских народов». Стратегия, которую мы претворяем в жизнь, позволила нашей стране и ЕС приблизиться друг к другу как можно ближе», – заявил президент Украины.

«Что касается НАТО, то ни одна страна в мире, которая состоит в этой организации, не имеет таких близких отношений с альянсом, как мы. Но этого мало, лишь полноправное членство бесповоротно гарантирует нашу независимость и безопасность», – добавил Порошенко.

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