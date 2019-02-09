09.02.2019, Киев, Владимир Гладков

В ходе «Всеукраинского общественного форума» в Киеве президент Украины Петр Порошенко пожаловался на «пятую колонну», которая не хочет «возвращения страны в европейскую семью», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кнопку «против» изменения Конституции нажимала откровенная «пятая колонна» и «слуги Кремля». Ведь идея закрепить в Конституции стратегический курс на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО возникла не на пустом месте. Это логичный промежуточный итог нашей стратегии на укрепление независимости нашего государства и ознаменование возвращения Украины в «семью европейских народов». Стратегия, которую мы претворяем в жизнь, позволила нашей стране и ЕС приблизиться друг к другу как можно ближе», – заявил президент Украины.

«Что касается НАТО, то ни одна страна в мире, которая состоит в этой организации, не имеет таких близких отношений с альянсом, как мы. Но этого мало, лишь полноправное членство бесповоротно гарантирует нашу независимость и безопасность», – добавил Порошенко.