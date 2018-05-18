18.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Порошенко пообещал Чубарову взяться за “коллаборантов” в Крыму

Петр Порошенко заявляет, что законопроект о гражданстве будет доработан в вопросе “украинских коллаборантов на оккупированных территориях”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”..

Об этом он сказал на встрече с беглым главой запрещенного в РФ за экстремизм Меджлиса крымскотатарского народа Рефатом Чубаровым и заместителем председателя Меджлиса Ильми Умеровым по поводу отзыва инициированного им законопроекта о гражданстве, сообщает пресс-служба украинского президента.

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“В этом проекте были нормы, которые, с одной стороны, защищают не только крымских татар, но и украинцев, которые оказались на оккупированной территории и были вынуждены под давлением принять российское гражданство, и закон должен защитить их. Но есть отдельная небольшая часть граждан, которые добровольно стали коллаборантами, – пошли работать в полицию, ФСБ, незаконные органы власти”, – уверяет меджлисовцев Порошенко.

“Я услышал ваше обращение. Мы сейчас это обсудили, и я принял решение отозвать законопроект о гражданстве”, – заметил Порошенко.

По его словам, будет исключена “норма, касающаяся коллаборантов” и законопроект будет доработан общими усилиями. “И разделим эти две вещи. Первая вещь – это будет закон о гражданстве и защите украинского гражданства. С другой стороны, законом о коллаборантах мы урегулируем вопрос касательно этой, пусть и небольшой, категории граждан, но они должны получить абсолютную справедливую реакцию украинского законодательства, украинского закона и государства”, – сказал он.

В свою очередь, Рефат Чубаров поблагодарил Порошенко.

“Наша цель очень четкая и ясная, и все должны о ней знать – те, кто нарушил законы Украины и пошел на сотрудничество с оккупантами, и он является фактором игнорирования прав и свобод граждан Украины, эти люди будут наказаны. А все остальные, которые сохраняют достоинство и верность Украине, – мы все вместе будем жить в нашем Крыму”, – сказал Чубаров.

Чубаров уверяет, что будто-бы подавляющее большинство граждан Украины, которые сейчас живут в Крыму, рассчитывают на Украину. “Они ждут восстановления государственного суверенитета, обеспечения контроля над Крымом”, – уверяет Чубаров.

Напомним, Петр Порошенко 19 апреля внес в Верховную Раду законопроект № 8297 “О внесении изменений в Закон Украины “О гражданстве Украины” относительно совершенствования отдельных положений”.

Этот законопроект, в частности, предусматривал лишение гражданства Украины жителей Крыма, если они участвовали в выборах других стран, служили в вооруженных силах РФ или в рядах ополчения на Донбассе или получили российский паспорт по собственной воле.

В то же время 16 мая стало известно, что Порошенко отозвал этот законопроект № 8297.