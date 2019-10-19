19.10.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Компромат, Коррупция, Украина
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Порошенко попался на кривой схеме с РЖД

Компания, аффилированная с экс-президентом Украины Петром Порошенко, зарегистрированная в панамском офшоре, на бумаге доставляла уголь на Украину через железнодорожные пути при помощи РЖД.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-замглавы Администрации бывшего президента Януковича, юрист Андрей Портнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Юрист напомнил, что из расположенной на американском континенте Панамы не только не проложены рельсы на Украину, но там даже не ведется добыча угля.

«Контракт, смотрите, компания Deytera Corporation. Здесь написано, что она за 9 миллионов долларов поставляла в Украину на госкомпанию «Центрэнерго», которая находилась под контролем окружения Порошенко (вы можете найти в открытых источниках массу примеров, кто конкретно ее контролировал), – вот, 9 миллионов долларов за покупку угля российского в Панаме.

Способ доставки из Панамы знаете, какой написан в договоре? РЖД, Российская железная дорога. Нет Российской железной дороги в Панаме, нет рельсов из Панамы в Украину, нет! Уголь не добывает Панама. Что это такое вообще?» – заявил Портнов.

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