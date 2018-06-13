13.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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Порошенко попытается переизбраться с помощью террора и фальсификаций

Тот факт, что одесский неонацист Сергей Стерненко в прямом эфире зарезал человека и до сих пор находится не в тюрьме, свидетельствует о его тесных связях с украинскими «правоохранителями» и работе по их заказу.

Об этом в своем блоге пишет бывший политзаключенный журналист Дмитрий Василец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, на Украине националисты получили «лицензию» на ликвидацию неугодных. Если бы вместо зарезанного Стерненко десантника оказался бы гражданин страны ЕС или США, то реакция была бы иной.

«Это косвенное доказательство того, что данный персонаж работает на СБУ, и в рамках «активисткой деятельности» выполняет грязные и противозаконные поручения власти, начиная от срыва концертов Ани Лорак и Светланы Лободы, заканчивая травлей инакомыслящих в Украине. Полагаю, если господин Стерненко даст «клятву верности» сегодняшнему режиму и пообещает на выборах всеми своими «талантами» способствовать фальсификациям и террору в отношении «неправильных» избирателей, очень скоро в этом деле из обвиняемого в убийстве, его переведут в разряд пострадавших и выплатят моральную компенсацию. Вот, если бы он зарезал гражданина США или ЕС, тогда, конечно, посадили бы, а так всё в рамках СБУшной лицензии, граждан Украины можно», – пишет Василец.

Политолог Сергей Белашко в комментарии под сообщением Васильца отмечает, что на скамье подсудимых должны оказаться не только Стерненко, но и его кураторы: «У его кураторов есть имена, фамилии, звания… И должны быть приговоры с реальными сроками заключения, конфискацией имущества, лишением всех званий, наград и т.д».

Напомним, в ночь на 25 мая бывший лидер одесского «Правого сектора» Сергей Стерненко стал участником поножовщины, в результате которой он зарезал одного из «нападавших», а еще одному удалось скрыться. Сам националист отделался порезом руки и находится в больнице в Киеве.