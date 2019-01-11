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11.01.2019, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Политика, Украина
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Порошенко попытается прикончить главу МВД

Президент Украины Петр Порошенко уже пытался договориться с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

Об этом в эфире телеканала UKRLIFE.TV заявил руководитель аналитического центра «Третий Сектор» Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ноябре-декабре были попытки договориться с Аваковым. Они ничем не увенчались. И это понятно. Аваков отдает себе отчет в том, что как только Порошенко переизберется на второй срок первым, кого он прикончит, будет министр внутренних дел. Порошенко постарается побыстрее избавиться от «не первого, но и не второго» лица в государстве. МВД – это колоссальная структура, по сути, 300-тысячная армия, с большим бюджетом, силовая структура. Зачем рисковать? Тем более, что Петру Алексеевичу Аваков уже поднадоел.

А вот с Юлией Владимировной Аваков может еще долгое время сосуществовать, вполне мирно. Ну, до определенного момента», – сказал Золотарев.

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