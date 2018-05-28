28.05.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Порошенко пора готовиться к дембелю и тюрьме

Нынешнему президенту Украины уже не помогут переизбраться на второй срок манипуляции, затеянные его политтехнологами.

Об этом в своем блоге пишет известный украинский юрист Андрей Портнов, обративший внимание, что близкие к президенту политологи начали распространять сигнал, что скорее всего Порошенко предложит изменения в Конституцию, чтобы следующий глава государства утратил почти все свои полномочия в пользу парламента.

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“За 7 месяцев до начала избирательной кампании ничего из этих манипуляций уже не выйдет, – прогнозирует Портнов. – Такую идею, возможно, нужно будет реализовывать уже следующему Президенту сразу после своей победы, заранее и публично взяв на себя такое обязательство. А этому Президенту уже не надо придумывать схемы сохранения власти. Сейчас ему пора готовиться только к дембелю и тюрьме”.