Порошенко поручил Климкину разобраться с Путиным в Крыму
Посещение президентом РФ Владимиром Путиным Крыма “является грубым нарушением международного права, и от подобных визитов Крым российским не станет”.
Такими словами Петр Порошенко на совместном с президентом Словакии Андреем Киской брифинге в Киеве прокомментировал визит Путина в Крым, сообщает пресс-служба Порошенко.
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“Мы рассматриваем действия российского президента как грубое нарушение международного права. Я хочу отдельно подчеркнуть: от этих визитов, пусть нас услышат в России, Крым российским не станет. Крым – это Украина, был и всегда будет”, – заявил Порошенко.
Порошенко также проинформировал, что дал поручение МИД “соответственно отреагировать” на это, как считают в Киеве, “нарушение Россией международного права”.
Сегодня президент РФ Владимир Путин прибыл в Крым и провел там заседание президиума Госсовета.
Метки: визит Путина в Японию, Климкин, Крым, Порошенко, Путин
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