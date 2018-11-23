Порошенко поручил Климкину разобраться с Путиным в Крыму

23.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Посещение президентом РФ Владимиром Путиным Крыма “является грубым нарушением международного права, и от подобных визитов Крым российским не станет”.

Такими словами Петр Порошенко на совместном с президентом Словакии Андреем Киской брифинге в Киеве прокомментировал визит Путина в Крым, сообщает пресс-служба Порошенко.

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“Мы рассматриваем действия российского президента как грубое нарушение международного права. Я хочу отдельно подчеркнуть: от этих визитов, пусть нас услышат в России, Крым российским не станет. Крым – это Украина, был и всегда будет”, – заявил Порошенко.

Порошенко также проинформировал, что дал поручение МИД “соответственно отреагировать” на это, как считают в Киеве, “нарушение Россией международного права”.

Сегодня президент РФ Владимир Путин прибыл в Крым и провел там заседание президиума Госсовета.