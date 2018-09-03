Порошенко поручил оформить отказ Украины от Крыма

03.09.2018, Киев, Михаил Рябов

Президент Петр Порошенко планирует в ближайшее время созвать заседание Совбеза, чтобы до 30 сентября сообщить России о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве.

Об этом Порошенко сообщил сегодня во время встречи с руководителями парламентских фракций и групп накануне начала нового политического сезона в Верховной Раде.

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Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной был ратифицирован Верховной радой в 1998 году, а Госдумой — в 1999 году, его действие было автоматически продлено на десять лет в 2008 году.

Порошенко пояснил, что соглашение не разрывается, поскольку это сложная и долгая процедура, а прекращает свое действие в связи с непродлением.

Интересно, что «Большой договор» с Украиной ранее предлагали пересмотреть и в Москве. Депутат Госдумы Константин Затулин пояснял, что «речь идет о том, что, подписав этот договор, Россия в 1997-м, а затем при ратификации в 1999 году подтвердила, что она считает, скажем, Крым и Севастополь частью территории Украины»

По его словам, Украина ранее уже неоднократно сама нарушала договор, ущемляя права русских, декларируя курс на интеграцию в НАТО, отвергая участие в Таможенном союзе.

«…Нет дружбы, сотрудничества и партнерства, по идее, возникает повод к тому, чтобы сказать: «Значит, надо все вопросы решать заново, в том числе и вопросы по границам», – пояснял Затулин.