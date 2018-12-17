Порошенко пошел на эпохальную авантюру

17.12.2018, Киев, Игорь Петров

Нынешний президент Украины Петр Порошенко намерен до конца своей каденции передать половину активов и управление газотранспортной системой Украины неизвестным лицам.

Об этом на заседании Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной Рады заявила лидер партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Происходит эпохальная авантюра по краже самой большой собственности Украины – украинской ГТС. По нашим данным, президент Украины пообещал совместно с его аффилированными компаниями украсть до того момента, когда президент отойдет от власти, украинскую ГТС. Отдается не просто половина ГТС за бесценок, еще и управление отдается неизвестно кому, и Украина лишается трех миллиардов долларов ежегодного дохода. Если такое случится, Украина будет обобрана до нитки под фальшивые, псевдопатриотические лозунги», – сказала она.