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Порошенко пошел на эпохальную авантюру
Нынешний президент Украины Петр Порошенко намерен до конца своей каденции передать половину активов и управление газотранспортной системой Украины неизвестным лицам.
Об этом на заседании Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной Рады заявила лидер партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Происходит эпохальная авантюра по краже самой большой собственности Украины – украинской ГТС. По нашим данным, президент Украины пообещал совместно с его аффилированными компаниями украсть до того момента, когда президент отойдет от власти, украинскую ГТС. Отдается не просто половина ГТС за бесценок, еще и управление отдается неизвестно кому, и Украина лишается трех миллиардов долларов ежегодного дохода. Если такое случится, Украина будет обобрана до нитки под фальшивые, псевдопатриотические лозунги», – сказала она.
Метки: ГТС Украины, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко
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