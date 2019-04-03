Порошенко пошел против «воровского закона»

03.04.2019, Москва, Максим Карпенко

Президент Украины Петр Порошенко, прошедший во второй тур выборов, приказал своему предвыборному штабу провести работу в украинских тюрьмах и обеспечить ему стопроцентную поддержку от «зэков».

Об этом в своем блоге пишет политолог Константин Долгов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Эксперт подчеркнул, что глава Государственной уголовно-исполнительной службы Украины Александр Крикушенко, увидев результаты первого тура выборов и отрыв комика Владимира Зеленского от Порошенко, отказался приходить на заседание штаба действующего гаранта, сославшись на недомогание.

«Это ещё не самое смешное. Несколько часов назад политтехнолог Порошенко Медведев получил указание от своего шефа «подстраховаться» и провести переговоры с «блатными», чтобы те, вне зависимости от позиции руководства ГУИСУ, дали во втором туре 100% результат за Петра Алексеевича в пенитенциарных учреждениях. По той информации, которая у меня имеется, сам Медведев вслух назвал поручение Порошенко «бредом» и заявил, что не понимает, как его можно выполнить технически, ведь «воровской закон» запрещает ведение политической деятельности и сотрудничество с властями», – отмечает Долгов.