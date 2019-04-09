Порошенко пошёл на грубое нарушение договорённостей по Донбассу

09.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Пётр Порошенко вечером в понедельник в эфире телеканала ICTV прямым текстом заявил об отказе выполнять пункты Минских соглашений о необходимости прямых переговоров Киева с Луганском и Донецком.

Можно с уверенностью прогнозировать, что, как и прежде, Запад проигнорирует высказывание своего вассала, а Москве останется лишь озвучить очередное выражение озабоченности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Порошенко подчеркнул, что не будет участвовать в переговорах с республиками Донбасса и боится общаться с глазу на глаз с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Фактом переговоров с этими наемниками, миру посылается сообщение – а это гражданская война внутри Украины. Могу ли я ехать и с ними говорить или нет? Нет, потому что рушится мировая солидарность вокруг Украины.

А потом будет еще такое – поеду и с глазу на глаз с Путиным встречусь. А где наши партнеры по «Нормандскому формату», где Европейский союз, где США? Если ты идешь и остаешься без союзников, то рушится все, что было сделано», – сказал Порошенко.

При этом украинский президент дал понять, что Киев намерен и дальше заявлять о том, что остается приверженцем выполнения Минских соглашений, чтобы у Запада оставался повод для сохранения санкций против России.

«Если скажешь: «Минские договоренности нас не интересуют» – а все санкции базируются на «Минских договоренностях». Если Украина сама выходит из них, то нет ни санкций, ни инструмента давления», – заявил Порошенко.