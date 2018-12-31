Порошенко посвятил России 90% новогоднего поздравления

01.01.2019, Киев-Москва, Михаил Рябов

Большая часть новогоднего поздравления украинского президента Петра Порошенко была посвящена его отчету об успешной борьбе с «российской агрессией», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Порошенко сравнил ушедший год с 1991-м, когда, в результате сговора в Беловежской пуще, бывшими коммунистическими вождями была объявлена «незалежность» Украины.

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По версии Порошенко, равноценным событием является недавно прошедший в Киеве раскольнический съезд, где было объявлено о создании подчиняющийся Стамбулу «Православной церкви Украины».

«Тысячи людей, собравшихся на площади, не стеснялись слез. И то были слезы радости. Родилась, наконец, автокефальная Православная Церковь Украины… Мы стали дальше от Москвы и ближе к Европе… Ничто не должно развернуть нас обратно», – сказал Порошенко.

Далее он упомянул сдавшихся в плен моряков ВМС Украины, отправленных Киевом для реализации провокации к Керченскому проливу, а также потерянные для Украины Крым, Донецк и Луганск, жители которых весной 2014 года на референдуме выбрали воссоединение с Россией.

«Пусть нашу благодарность и тепло наших сердец почувствуют и моряки, которые находятся в российском плену. И раненые среди них – Андрей Эйдер, Василий Сорока, Андрей Артеменко. И украинские политзаключенные в российских тюрьмах. И наши граждане, которые стали заложниками на временно оккупированных территориях.

Обращаюсь к миллионам соотечественников в Крыму и по ту сторону Донбасса. Мы обязательно вернемся к вам с миром, какой бы длинной ни была дорога. Наша семья непременно воссоединится за одним столом, за которым Новый год встречают по киевскому времени», – прочитал с суфлера Порошенко.