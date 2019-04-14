Порошенко посвятил Зеленскому песню

14.04.2019, Киев, Владимир Гладков

После проведения дебатов с самим собой на НСК «Олимпийский» украинский президент Петр Порошенко вышел на сцену перед стадионом и спел песню не пришедшему на встречу оппоненту Владимиру Зеленскому, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Короткая импровизация, которая посвящена Владимиру Зеленскому», – заявил он.

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После чего вокалист украинской рок-группы «Kozak System» Иван Ланьо начал петь переделанную народную песню «Ти ж мене пiдманула» (Ты меня обманула – прим. ред.), а президент стал ему подпевать.

«Может хоть так Владимир Александрович нас услышит», – резюмировал Порошенко.

Также после выступления президент повел своих поклонников на стадион для совместного фотографирования.