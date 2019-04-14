Выборы
//exit;
14.04.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Выборы, Д.Б., Украина
Просмотров:

Порошенко посвятил Зеленскому песню

После проведения дебатов с самим собой на НСК «Олимпийский» украинский президент Петр Порошенко вышел на сцену перед стадионом и спел песню не пришедшему на встречу оппоненту Владимиру Зеленскому, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Короткая импровизация, которая посвящена Владимиру Зеленскому», – заявил он.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

После чего вокалист украинской рок-группы «Kozak System» Иван Ланьо начал петь переделанную народную песню «Ти ж мене пiдманула» (Ты меня обманула – прим. ред.), а президент стал ему подпевать.

«Может хоть так Владимир Александрович нас услышит», – резюмировал Порошенко.

Также после выступления президент повел своих поклонников на стадион для совместного фотографирования.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть