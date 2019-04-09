Порошенко потерял возможность проиграть достойно. Его ждет грандиозный крах

09.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Петр Порошенко потерял возможность проиграть выборы достойно и теперь его ждет “грандиозный крах”.

Такое мнение высказал на своей страничке в соцсети киевский журналист, главред интернет-издания Капитал Вячеслав Чечило, передает корреспондент ПолиТнавигатора.

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“Под конец прошлой недели я почти поверил в то, что у Порошенко появился шанс проиграть достойно. С не позорным разрывом процентов в 10, сохранив лицо и политическую перспективу. Но то, что штаб Порошенко творит на этой неделе, недвусмысленно намекает – такой сценарий их не устраивает. Они решили превратить кампанию в «последний бой» – довести накал до уровня второго-третьего тура 2004 года. Эти люди делают все, чтобы противники Порошенко не просто пошли на участки, но и сознательно проголосовали за Зеленского. Только ради того, чтобы это все прекратить.

Так что, полагаю, выборы закончатся для Порошенко грандиозным крахом. От которого он уже не оправится никогда. А если у Петра Алексеевича на полном серьезе решат ломать страну дальше «до победы» и пустят в ход что-то стремное, то я ему не завидую. Да и всем нам”, – пишет журналист.

Ранее Чечило нелоумевал относительно тактики кампании Порошенко накануне второго тура.

“Порошенко сделал ставку на технологии накрутки истерии и мобилизации электората. Для меня это еще одна загадка – зачем? Совершенно очевидно, что такие приемы мобилизуют не только свой, но и чужой электорат. Многие пойдут голосовать за Зеленского только для того, чтобы этот информационный ад наконец прекратить”, – писал он.

Напомним, технологи Порошенко развернули масштабную кампанию черного пиара против лидера гонки Владимира Зеленского, построенную на обвинениях его в “пророссийскости”. Одновременно подконтрольные Порошенко СМИ запугивают националистический электорат угрозой мнимого “российского реванша” и оскорбляют избирателей, голосующих против нынешнего президента.