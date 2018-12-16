Порошенко потребовал что-то делать с «пятой колонной» в Крыму

16.12.2018, Киев, Владимир Гладков

В УПЦ МП сказали, что военную технику в Крыму освящали представители РПЦ, однако эту информацию необходимо проверить.

Об этом во время пресс-конференции заявил президент Украины Пётр Порошенко, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается священников Московского патриархата в Крыму: если они совершают какие-то преступления, являясь гражданами Украины, правоохранители должны действовать соответственно. О фактах преступлений мы должны сообщать правоохранителям – освящение российской техники, безусловно, является моральным фактором, который характеризует всю церковь”, – сказал президент.

Он утверждает, что поднимал этот вопрос “во время беседы с московскими церквями”.

“Они говорят, что это были представители РПЦ, а не УПЦ МП. Я буду благодарен вам, журналисты, если вы проверите эту информацию, потому что народ должен знать своих героев. Безусловно, это будет ещё одним доказательством, что, к сожалению, пятая колонна работает, и мы должны что-то делать. Если не подтвердится, то должны об этом уведомить общество», – заявил Порошенко.