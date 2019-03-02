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02.03.2019, Запорожье, Михаил Рябов
 
Политика, Скандал, Украина
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«Он просто озверел, стал сатаной»: Порошенко потрепал девушку по лицу

Петр Порошенко во время визита в город Александрия Запорожской области грубовато потрепал по лицу девушку, которая задала ему неудобный вопрос по просьбе видеоблогера Анатолия Шария, который обещает вознаграждение украинцам за видеозаписи с троллингом президента.

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Девушка спросила о том, почему режим преследует Шария за критику нынешней украинской власти. В ответ охрана Порошенко хотела выбить из рук девушки телефон, на который она вела съемку. Сам президент стал выяснять фамилию нарушительницы спокойствия и уверять ее, что не получит обещанных Шарием 15 тысяч гривен за видеозапись заданного вопроса.

«Видите, бьет меня по лицу… Он просто озверел, стал сатаной, сильно хлопал по плечу, шарпал по плечу и пошел дальше. Мероприятие закончилось, и я начинаю уходить. И тут же меня встречает милиция» – пересказала она события.

Девушка сначала отказалась идти с правоохранителями и попыталась скрыться в кафе, тогда возле заведения собралась группа из 15 силовиков, которые начали грубо требовать ехать с ними и отдать мобильный телефон.

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