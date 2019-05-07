Порошенко повсюду расставил кадровые мины для Зеленского

07.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Действующий президент Украины Пётр Порошенко ускоренными темпами назначает на все ключевые посты новых людей для того, чтобы Владимиру Зеленскому было сложнее их сменить.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил экономист и политолог Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Порошенко расставляет кадры на очень важных должностях. Как говорил коммунистический Вождь Сталин: «Кадры решают всё, и в кадрах решают всё». То есть Порошенко пытается расставить своих людей на все командные высоты, чтобы создать очень стойкую кадровую вертикаль, чтобы её нельзя было сразу сломать, чтобы, фактически, новый президент оказался в чрезвычайно сложной кадровой ситуации, когда расставлены новые кадры, и нужно объяснять, зачем их снимать», – отметил он.

По мнению Олега Соскина, таким образом Пётр Порошенко, кроме усиления собственных позиций, создаёт для Владимира Зеленского сложности, которые вновь избранному президенту будет очень непросто преодолеть.

«Порошенко уже с самого начала закладывает конфликты для Зеленского, это как мины. То, что он сейчас делает – это расставляет мины-ловушки, такие своеобразные капканы для Зеленского на кадровом поле», – добавил эксперт.