Порошенко повторно вызвали на допрос в ГБР по делу о госизмене

22.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

В Государственном бюро расследований подтвердили, что вызвали повторно бывшего президента Украины Петра Порошенко на допрос 25 июля, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

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“(Порошенко- Ред.) повторно вызвали на допрос в четверг, 25 июля”, – сказали в пресс-службе.

Ранее юрист Андрей Портнов сообщал, что Порошенко повторно вызвали на допрос в Государственное бюро расследований, перенеся дату на 25 июля.

Также Портнов сообщил о том, что Печерский суд Киева дал санкцию на проведение военных экспертиз в деле о государственной измене и злоупотреблении служебным положением Петром Порошенко при введении военного положения с целью узурпации власти. Кроме того, как сообщил Портнов, “суд дал разрешение на доступ следователей ко всем шифрограммам и протоколам, сопровождавшим провокацию Порошенко в отношении украинских моряков, из-за его действий, попавших в российский плен”.

Также юрист заявил о том, что ждет представления нового Генерального прокурора на снятие с Порошенко депутатской неприкосновенности.

“Документы готовы, осталась только его подпись. Придётся потерпеть Порошенко ещё пару месяцев без меры пресечения”, – добавил Портнов.