Порошенко появился с бутылкой на людях
Пользователи социальных сетей обсуждают фотографию Петра Порошенко, сделанную накануне на совещании в Одесской области, где рядом с украинским президентом стоит 6-литровая бутылка с водой.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
Некоторые комментаторы язвительно предполагают, что таким образом гарант украинской Конституции борется с похмельным «сушняком».
История появления бутыля рядом с Порошенко объясняется несколько иначе.
Воду «Куяльник» во время форума попросил принести сам Порошенко, возмутившись тому факту, что среди имеющейся минеральной воды нет местного бренда.
«А почему у нас вода тут «София Киевская», «Моршинская», а нет «Куяльника?» – перебил президент выступление одесского губернатора Максима Степанова.
Через некоторое время помощники нашли нужную минералку в местных магазинах и поставили её у ног украинского президента.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.