Порошенко появился с бутылкой на людях

04.03.2019, Одесса, Владимир Гладков

Пользователи социальных сетей обсуждают фотографию Петра Порошенко, сделанную накануне на совещании в Одесской области, где рядом с украинским президентом стоит 6-литровая бутылка с водой.

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Некоторые комментаторы язвительно предполагают, что таким образом гарант украинской Конституции борется с похмельным «сушняком».

История появления бутыля рядом с Порошенко объясняется несколько иначе.

Воду «Куяльник» во время форума попросил принести сам Порошенко, возмутившись тому факту, что среди имеющейся минеральной воды нет местного бренда.

«А почему у нас вода тут «София Киевская», «Моршинская», а нет «Куяльника?» – перебил президент выступление одесского губернатора Максима Степанова.

Через некоторое время помощники нашли нужную минералку в местных магазинах и поставили её у ног украинского президента.