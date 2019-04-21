Порошенко позвонил Зеленскому и признал разгром

21.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Уходящий президент Украины Петр Порошенко признал поражение и в телефонном режиме поздравил своего оппонента Владимира Зеленского с победой во втором туре выборов.

Об этом Зеленский сообщил, выступая перед журналистами в своем штабе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Зеленского, Порошенко пообещал помогать ему по всем вопросам.

«Только что поздравил. Я очень благодарен президенту Украины Петру Алексеевичу Порошенко, только что он меня поздравил с победой, и я ему благодарен. Он сказал, что я могу рассчитывать на его поддержку в любое время. Он признал победу мою и моей команды. Спасибо еще раз», – заявил Зеленский.

Тем временем, в эфире порошенковского телеканала «Прямой» работающий на пока еще действующего президента политтехнолог Виктор Уколов объяснил выигрыш Зеленского использованием НЛП, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Его, кроме востока и юга, поддержал также центр и запад – он выиграл во всех регионах, в том числе и там. В центре и востоке он опирался на недовольных властью. На мой взгляд, как политтехнолога, был применен метод НЛП – нейролингвистического программирования. Она базируется на том, что избирателей сначала убедили в том, что все всеобще плохо, дестабилизировали эмоционально, это раззадорило чувство обиды, далее персонифицировали все с действующим президентом и далее набросили запрограммированный вывод – голосуйте за Зеленского и вам будет хорошо. Это означает, что Украина избрала слабого президента, хоть он имеет, якобы, огромную поддержку. Потому что к нему есть очень много ожиданий, а чем больше ожиданий, тем больше ожиданий, что он их не выполнит. И мощную оппозицию – каждый четвертый украинец поддержал Петра Порошенко», – заявил Уколов.