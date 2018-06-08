Политнавигатор - Новости России и Украины
08.06.2018, Москва, Елена Острякова
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ЕС, Политика, Россия, Украина, Энергетика

Порошенко предлагает Меркель украинскую ржавую трубу в обмен на остановку «Северного потока»


Украина пытает обменять право на участие в управлении своей газотранспортной системой на остановку строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил сегодня студентам Киевского национального университета.

«Мы активно ведем переговоры с Германией. Приглашаем их создать международный консорциум по управлению государственной газо-транспортной системой Украины. Но условием участием является остановка «Северного потока-2», – сказал Порошенко.

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Он сообщил, что Украина создает группу в Евросоюзе, которая должна противостоять «Северному потоку-2», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наши партнеры в США также решительно настроены. Против санкций США никто не пойдет. Я уверен, что общими объединенными усилиями мы сможем его остановить. Потому что это абсолютно политиканский проект, который направлен против Украины и не имеет ни одной экономической составляющей», – сказал Порошенко.

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