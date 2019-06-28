Порошенко предлагал Путину забрать Донбасс

28.06.2019, Киев, Ольга Козаченко

Прежний президент Украины Петр Порошенко, проигравший выборы, не хотел возвращения Донбасса в состав Украины.

Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

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Он не исключает, что на Украине существует многочисленная прослойка политиков, которой Донбасс не нужен, но они об этом не говорят публично, чтобы не получить обвинения в сепаратизме.

По его словам, прежний президент Украины Петр Порошенко «хотел где-то там, в глубине души, чтобы этот Донбасс ушел навсегда, потому что он же понимал, что люди на Донбассе никогда поддерживать его, никогда голосовать за него не будут».

«Это неправильная позиция. Я выступаю, например, за восстановление территориальной целостности страны. Считаю, что Донбасс — это неотъемлемая часть Украины. Считаю, что Украина должна быть в тех границах, в которых она была до 2014 года, и это задача сегодня власти, это задача людей. А если кому-то в Западной Украине не нравится то, что делается, или не нравятся люди в Восточной Украине, так это не повод для того, чтобы от чего-то отказаться или что-то не делать. Надо находить общий язык, язык «сшивания страны», – сказал украинский политик.

В свою очередь журналист изданию, сославшись на источник в российской власти, рассказал о неожиданном предложении, поступившем российскому президенту от Порошенко.

«Один высокопоставленный российский чиновник говорил мне, что на одной из встреч Владимира Путина и Петра Порошенко, когда последний был еще президентом, Петр Алексеевич сказал Владимиру Владимировичу: «Забери Донбасс». И получил ответ: «Скажи это публично». И тогда Порошенко сказал: «Нет, ты так забери». Вы близки к Владимиру Путину. Скажите, вы что-то об это знаете, что-то об этом слышали? Может быть, Владимир Путин вам что-то рассказывал про это?», – поинтересовался интервьюер.

«Я об этом ничего не слышал, хотя допускаю, что такое могло иметь место. Почему? Потому что я знаю настроения Порошенко, я с ним длительный период времени общался. Я знаю его отношение, и я думаю, что это один из тех вариантов, к которому он мог смело склоняться. У меня есть основания так думать. Но, естественно, я при таком разговоре не присутствовал и этого не слышал», – сказал Медведчук.

При этом он пообещал прояснить этот вопрос при встрече с Путиным.