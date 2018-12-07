Порошенко предлагают спасаться бегством от «русской агрессии»

07.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Президент Украины Пётр Порошенко прекрасно понимает, что к выборам у него не останется ни одного союзника, поэтому решил действовать сейчас.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил депутат Верховной рады прошлого созыва Игорь Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он (Порошенко – ред.) прекрасно понимает, что через три месяца его будут пытаться уничтожить все. А при понимании количества денег, которые он украл, если не посадят и не убьют, то обезжирят до нулевой процентности – это уж точно. Плюс его ближайшее окружение – Аваков и Турчинов, из ближайших соратников Тимошенко, которые её предали. Уверяю вас, в случае прихода Тимошенко к власти этим ребятам безопасней будет сдаться нам в плен, чем оставаться один на один с Юлей Владимировной», – уверен экс-нардеп.

«Какой у Порошенко выход? Любым путём спровоцировать Россию, вплоть до прямого обстрела Крыма, на ответные действия. Что получается? Порошенко бежит на Запад, не убегает, а бежит от «русской агрессии», в глазах Запада он становится последними легитимным демократично избранным президентом Украины в изгнании, и на всю последующую жизнь он получает индульгенцию, всю оставшуюся жизнь он будет бороться с «тоталитарным режимом», который будет установлен на Украине теми ребятами, кто будет наводить там порядок», – добавил Марков.