Порошенко предложил ввести военное положение – сценарий отмены выборов запущен

26.11.2018, Киев, Михаил Рябов

Верховная Рада завтра на экстренном заседании должна рассмотреть решение о введении военного положения на Украине.

Об этом заявил Петр Порошенко на заседании Совбеза, посвященном сегодняшним столкновениям возле Керченского пролива, где Россия задержала 3 единицы украинских ВМС, пытавшихся зайти в Азовское море без согласования с РФ.

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Порошенко подчеркнул, что уже провел необходимые консультации со спикером Рады. Порошенко также добавил, что существует угроза проведения Россией сухопутных операций против Украины, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«У нас была тщательная дискуссия с военным кабинетом. Он обратился ко мне вынести на заседание Совбеза одно предложение – подготовка решение про введение военного положения и обращение к Верховной Раде, чтобы она завтра, по возможности (консультации с главой ВР уже проведены), рассмотрела проект решения на своем внеочередном заседании», – сказал Порошенко.

Он заверил, что Киев не будет проводить наступательные операции, в том числе, в Донбассе.

Оппоненты украинского президента считают, что сегодняшние события в Керченском проливе были специально срежиссированы Порошенко с целью отмены президентских выборов под предлогом военного положения, поскольку нынешний глава государства не может рассчитывать на победу.

«Военное положение хотят объявить. Не состояние войны. Не разрыв отношений с агрессором. А военное положение, которое даст Порошенко диктаторские полномочия. Сделает Муженко вторым человеком в иерархии власти.

Это правильно. Отменить выборы, запретить проведение уличных акций, ограничить политическую активность, ввести цензуру, взять под контроль все СМИ, заткнуть рот критикам, посадить неугодных. Только так можно победить Россию в войне.

Что-то мне кажется, что события возле Керченского моста были не провокацией России против Украины, а провокацией власти против украинского народа. Хотя на первый взгляд всё происходящее казалось просто бездарно спланированной операцией, и очередным проявлением трусости. Ан, нет…» – комментирует боевик АТО Юрий Касьянов, ранее заявивший о намерении баллотироваться в президенты Украины на предстоящих выборах.

«Озвученное властью предложение о введении военного положения – дешёвая попытка сорвать президентские выборы. Специально спровоцированные и абсолютно прогнозируемые последствия от столкновения с российскими кораблями – комбинация безнадежного кандидата Порошенко для продления своей власти и агония его преступной команды. Ничего из этого не выйдет. Никакое самообострение уже не поможет. После смены режима нужно будет следственным путём определить причины и цели сегодняшних событий в Азовском море», – рассуждает бывший замглавы президентской администрации Андрей Портнов.