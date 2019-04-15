Порошенко предложили доказать, что он не гей
Бывший замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов предложил устроить экспертную дискуссию на тему гомосексуальной ориантации Петра Порошенко, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом Портнов заявил в своем телеграм-канале.
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“У меня нет доказательств, что Зеленский наркоман, – заявил Порошенко, с одной стороны как бы опровергая, а с другой – резко усиливая лживый сигнал, разгоняемый его штабом и порохоботами.
Поэтому, симметричным ответом могло быть какое-то ответное, но тоже полностью реабилитирующее Порошенко заявление Зеленского.
Например: У меня нет доказательств, что Порошенко гомосексуалист. И прокрутить это на всех телеканалах, устроить экспертную дискуссию, тематическое ток-шоу и опрос других гомосексуалистов, как они они относятся к Порошенко, а он к ним.
А чего нет? Нет же точных доказательств, что он гомосексуалист? Есть только упорные слухи. Поэтому, их нужно резко развеять и обсудить с общественностью”, – считает экс-чиновник.
Спасибо!
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