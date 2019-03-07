Порошенко предупредили, что он доиграется до нового Майдана

07.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинские избиратели многое прощают своим нечистым на руку кандидатам, но больше всего людей злит, когда «их имеет за их же деньги» действующая власть.

Об этом в эфире канала «Первый казацкий» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не сработала попытка отвлечь внимание от «сетки» Порошенко на «пирамиды Тимошенко». Если судить по качественной социологии, сильней людей бесит то, что нас имеют за наши же деньги. А этим как раз занимается «сетка» Порошенко, ибо во многом она базируется на бюджетных деньгах, то есть, когда людей подкупают за те же деньги, что у них взяли», – заявил Золотарёв.

«В придачу с грубейшим использованием административного ресурса. Власти такое прощается намного меньше», – отметил ведущий канала.

«Да, естественно, это людей злит, это людей бесит, и как раз те, кто говорят, что третьего майдана не будет – как знать? Потому что в середине 2013 года, когда представители «Партии регионов» рассказывали, как у них всё расписано до 2030 года, какая радикализация настроения, о чём ты говоришь? У нас всё цемент, у нас всё бетон, вертикаль и так далее», – напомнил политтехнолог.