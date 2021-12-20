Порошенко предъявлена госизмена. Турчинов угрожает Зеленскому финалом Януковича

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Новости Украины

Экс-президенту Украины, действующему лидеру партии «Европейская солидарность» Петру Порошенко сообщено о подозрении в «государственной измене и содействии деятельности террористических организаций».

Об этом сообщили в пресс-службе украинского Государственного бюро расследований, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ и под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора расследуют уголовное производство в отношении организации преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям «ЛНР» и «ДНР» группой граждан Украины на общую сумму около 1,5 миллиардов гривен. Пятый Президент Украины подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору группой лиц, в частности из числа представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций «ЛНР» и «ДНР», – говорится в сообщении.

«В сентябре-ноябре 2021 года в указанном производстве уже сообщено о подозрении еще одному из действующих народных депутатов и бывшему министру энергетики. Они подозреваются в покупке за государственные средства в ОРДЛО угля», – уточнили в ведомстве.

Следствие считает, что фигуранты поставили энергетическую сферу Украины «в зависимость от РФ и террористических организаций». Согласно предъявленной «пидозры», это подорвало экономическую безопасность страны в 2014-2015 годах, «лишило возможностей для диверсификации источников поставок энергетических ресурсов, а также предоставило России более широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и ведения против нее подрывной деятельности».

На данное заявление остро отреагировал один из ближайших соратников Порошенко, бывший врио президента Украины, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов. Собственно, он обвинил команду Зеленского в тех же грехах.

«Сегодня провластные силовики, зависимые подконтрольные люди рассказывают о подозрении в этом сфабрикованном деле. Это смотрится особо цинично на фоне того, что за два последних года Украина, во главе которой стоит Зеленский и его команда, полностью разрушили энергетическую безопасность нашего государства. Именно ту энергетическую безопасность, которую сформировал президент Порошенко и правительство в 2015- 2019 гг., когда Украина не покупала российский уголь и российский газ. А сейчас в условиях этого фарса Украина за два последних года купила на 3 миллиарда 100 миллионов долларов российского угля, в том числе угля, который незаконно добывается на оккупированных территориях. Это происходит тогда, когда ежедневно Украина увеличивает объёмы экспорта электроэнергии из Белоруссии на Украину, в условиях, когда Белоруссия вместе с РФ делает заявления, которые угрожают национальной безопасности нашей страны и территориальной целостности», – заявил Турчинов в экстренном обращении в эфире принадлежащего Порошенко телеканала «Прямой». «К большому сожалению, в этих сложных условиях действующая власть, действующий президент полностью копируют Януковича и его режим – как в предательской позиции, касательно безопасности Украины, так и в борьбе с политическими оппонентами. Но вы знаете, они скопируют не только их грязные технологии, они полностью повторят и финал Януковича, и его режима», – угрожал «кровавый пастор».