Порошенко превращает Украину в Молдавию

15.03.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина из 50-миллионного государства с сильной экономикой превращается в страну пенсионеров.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил беглый экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Порошенко превращает Украину, при всем уважении к молдаванам, в большую Молдову. Ну, не 50-миллионную, потому что в Украине останется не более 30 миллионов человек, но реально превращает Украину в 25-миллионную Молдову, страну пенсионеров, где молодым нет места и нет дороги, где олигархат хочет, чтобы люди уезжали, потому что ему остается больше ресурсов, больше земли. Молдаванин Порошенко превращает Украину в Молдову», – заявил Саакашвили.