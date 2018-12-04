04.12.2018, Херсон, Владимир Гладков
 
Война, Политика, Украина
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Порошенко превращает Украину в страну инвалидов

Президент Украины Петр Порошенко несет непосредственную ответственность за продолжение войны в Донбассе.

Об этом на своей странице в «Facebook» написал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сколько тысяч инвалидов появилось в моей стране благодаря их банде? Сколько ручек и ножек было оторвано? Сколько глаз выбито, благодаря власти вурдалаков?» – отмечает автор.

«5 лет он уже «дарит» моему народу все новых и новых инвалидов – начиная с Майдана, когда его снайперы били и по своим, и по чужим, убивая, и калеча, и по сей день: чем больше крови, чем больше рук и ног оторвано, тем Потрошенко лучше!», – добавил Журавко.

По его словам, в Керченском проливе Порошенко хотел 24 украинских моряков ВМС вписать в «Небесную Дивизию», но «краина-агрессор назло Петру, взяла и не убила, и не покалечила их».

Политик также отметил колоссальное терпение России.

«Если у Петра получится, и он наконец-то, спустя 5 лет гражданской войны, спровоцирует нашего, очень терпеливого соседа на большую войну, то это же еще тысячи, если не десятки тысяч инвалидов!», – резюмирует Журавко.

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