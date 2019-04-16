«Порошенко превратил Украину в оккупированный пришельцами концлагерь»

16.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Пётр Порошенко пять лет вёл политику геноцида украинского народа, а теперь страна рискует окончательно превратиться в тотальную тюрьму.

Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил киевский экономист и политолог Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«При Порошенко фактически произошло уменьшение населения более чем на 3 миллиона человек. Причём есть убыль из-за оккупации части наших территорий – Крымского полуострова и части Донбасса, но надо говорить о том, что население уменьшается каждый год на 120-130 тысяч человек. То есть сегодня руководством страны проводится геноцидная демографическая политика по уничтожению украинской нации, украинского народа в государстве”, – сказал эксперт.

По его словам, место украинского народа “занимают пришельцы”.

“Я сегодня ходил по Киеву – и появилось огромное количество негров. Они просто как муравьи какие-то присутствуют в киевском ландшафте. Плюс появилось очень много людей арабской внешности, исламистов, мусульман и так далее. То есть мы должны говорить, что, осуществляется этническая оккупация нашего пространства чужеродными этносами. Это результат деятельности Порошенко, Турчинова и Гройсмана», – отметил Соскин.

Он убежден, что если президентом Украины останется Пётр Порошенко, то страна окончательно превратится в тюрьму.

«Если они за пять лет превратили страну в концлагерь, то что сделают за последующие пять лет? Это будет уже просто диктатура, тюрьма с соответствующими камерами, пытками, и так далее», – резюмировал политолог.