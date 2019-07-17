Порошенко превратил Украину в пастбище для вурдалаков

17.07.2019, Херсон, Владимир Гладков

За партию экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» на предстоящих выборах намерены голосовать человеконенавистники и самоубийцы.

Об этом на своей странице в Facebook заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дорогие 5-9 %, которые собираются голосовать за ЕС Порошенко в это воскресенье, – хочу обратится к вам. Вы что, блин, совсем из ума изжились!?

Я понимаю 0.05% за Порошенко – всякие там «волонтеры», которые воровали деньги, которые давали наивные бабушки на борьбу против Путина, а потом эти деньги не довозили до «воинов света», привозя им протухшую еду и бракованные броники. Я понимаю отморозки за Потрошенко – если раньше это было никому ненужное быдло, то теперь оно считает себя высшей расой и вместо работы может кошмарить людей.

Я понимаю, казнокрады и прочие Свинарчуки за Порошенко – он их гарантия оставить наворованное. Я понимаю всякие западные страны за Потрошенко – он не только готов пакостить России до последнего украинца, но и сеет разброд среди славян, мешая нам объединиться, а объединенные славяне это самое страшное что может быть для Америки.

Но это, как я уже сказал, от силы полпроцента страны! Остальные, что на Западе Украины, что на Востоке, что вот вам дал Потрошенко? Все, к чему он прикасается, стало хуже – откройте кошельки и посчитаете сколько у вас в месяц есть реальных денег. А теперь вспомните как было до него – все кроме воров и людей, сидящих на схемах, потеряли деньги! Да что далеко ходить – Европа, которая максимально не замечает его провалы и преступления, признает, что мы за эти годы стали самой нищей страной на континенте», – отметил экс-нардеп.

По его мнению, все дутые «победы» и «достижения» Петра Порошенко за последние пять лет не идут ни в какое сравнение с тем злом, которое он причинил стране.

«Войну с Россией он выиграл? За 24 часа, да, вроде обещал? Ладно, оставим за скобками то, что Россия на войну так и не явилась, но даже если он и клал по дивизии псковско-кадыровских бурятов, то ДАП все ровно потерян, и ЛДНР все ровно не под нашим контролем. Не говоря уже про Крым!

А теперь давайте то, что оставили за скобками вспомним – что война не с Россией, а со своим народом. Что там погибло минимум 13000 наших граждан. Что Илловайск и Дебальцево на его совести. И что «моряки-герои» были направлены без разрешения в Азовское моря, именно чтобы они там погибли, а он на трагедии их семей получил пиар очки.

Или ветераны-атошники не согласятся? Особенно инвалиды среди них – Порошенко же много сделал для них? Обеспечил их протезами и достойными рабочими местами? Какими-то адекватными выплатами по инвалидности может? Нет. Нет, он и своим «воинам света» тоже ничего не дал. Хотя если считать войнами света Свинарчука и прочих ублюдков, которые, пока украинские граждане погибали с обеих сторон, набивали себе карманы – то этим войнам он помог. Только их мотивировал не тризуб, а Бенджамин Франклин на вечнозеленых долларах.

Безвиз? Это перечеркивает все? Эти пару сэкономленных евро (с куда более жесткими проверками в ЕС чем с визой) и которые не дают там ни легально работать, ни легально учиться, ни легально проживать, перечеркивают, что тот же евро стал стоить в три раза дороже», – написал политик.

Он приходит к выводу, что за Петра Порошенко также голосуют человеконенавистники и лица, склонные к суициду, потому что другими мотивами такие предпочтения не объяснить.

«Знаете, кроме перечисленных мной воров, «волонтеров», нациков и ублюдков, которые сколотили состояния на страдание страны, я могу предположить еще две категории людей кто поддерживает Потрошенко – самоубийцы и мизантропы.

Чтобы голосовать за Попрошенко надо просто дико ненавидеть людей. Ненавидеть Украину. Знаете, нам говорят про сепаров, но только настоящие украинофобы, люди, желающие нашей стране погибели – могут голосовать за Потрошенко!

Но не ужели у вас нет детей? Ладно вы хотите смерти себе и нашей Родине, но может хотя бы ради своих детей, ради будущего наших внуков, вы одумаетесь и не проголосуете за кровавого демона, который за 5 лет открыл врата ада в нашу страну и сделал её пастбищем для вурдалаков, которые видят наш народ либо как пушечное мясо, либо как тех, из кого можно высосать последние соки?

Задумайтесь, мои родные украинцы! Если не ради себя, то ради будущих поколений, молю вас не голосовать за ублюдка и убийцу Потрошенко!», – воззвал он к разуму сограждан.