Порошенко превратил возложение цветов 9 мая в цирк с траурной процессией
Досиживающий последние дни в президентском кресле Пётр Порошенко и представители действующего режима возложили цветы к могиле Неизвестного солдата в Киеве.
Стрим с места событий транслировал канал «Радио Свобода», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Отметим, что со стороны действо, сопровождающееся траурной музыкой, походило на похоронную процессию, которую иногда разбавлял неуместно улыбающийся Порошенко.
Венок во главе шествия, который несли солдаты, очень напоминал украшенный в «жовто-блакитный» гроб.
Тем не менее, у вечного огня Порошенко принял привычно скорбное выражение лица, возложил цветы, перекрестился, после чего грянул украинский гимн.
«Только Порошенко могло прийти в голову, возлагать цветы 9 Мая под траурнейшую музыку. У человека всё набекрень в голове, и ничего святого», – прокомментировал у себя в телеграм-канале днепропетровский блогер Макс Бужанский.
Спасибо!
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