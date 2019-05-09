09.05.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Украина
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Порошенко превратил возложение цветов 9 мая в цирк с траурной процессией

Досиживающий последние дни в президентском кресле Пётр Порошенко и представители действующего режима возложили цветы к могиле Неизвестного солдата в Киеве.

Стрим с места событий транслировал канал «Радио Свобода», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отметим, что со стороны действо, сопровождающееся траурной музыкой, походило на похоронную процессию, которую иногда разбавлял неуместно улыбающийся Порошенко.

Венок во главе шествия, который несли солдаты, очень напоминал украшенный в «жовто-блакитный» гроб.

Тем не менее, у вечного огня Порошенко принял привычно скорбное выражение лица, возложил цветы, перекрестился, после чего грянул украинский гимн.

«Только Порошенко могло прийти в голову, возлагать цветы 9 Мая под траурнейшую музыку. У человека всё набекрень в голове, и ничего святого», – прокомментировал у себя в телеграм-канале днепропетровский блогер Макс Бужанский.

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