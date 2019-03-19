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19.03.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Выборы, Политика, Украина
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Порошенко превратился в самого ненавидимого украинцами политика

У действующего президента Украины Петра Порошенко самый большой антирейтинг среди всех кандидатов.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные социологической группой “Рейтинг”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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Среди тех, кто намерен принять участие в выборах, 49,6% опрошенных заявили, что не проголосуют за Порошенко ни при каких обстоятельствах. За ним следует Юлия Тимошенко – ее не поддержат 32% опрошенных. Против Юрия Бойко выступают 19,3% респондентов.

При этом в симпатиях украинцев, готовых проголосовать на выборах, первое место занимает Владимир Зеленский с 24,9% голосов, второе – Юлия Тимошенко с 18,8%, а действующий гарант расположился на третьем месте с 17,4% голосов.

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